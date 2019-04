Messina (Intesa SanPaolo): 'vera priorità investire in problemi sociali, diktat Bce su NPL un errore in tal senso'

Laura Naka Antonelli 11 aprile 2019 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

Il governo M5S-Lega ha avuto ragione a "dare priorità alla situazione sociale in cui versa il paese". In un'intervista rilasciata al Financial Times, il numero uno di Intesa SanPaolo Carlo Messina dà un chiaro assist alle politiche economiche dell'esecutivo giallo-verde.D'altronde, ha detto Messina, i dati ufficiali mostrano che il numero degli italiani che vivono in condizioni di assoluta povertà è salito al 7% della popolazione.Di conseguenza, sottolinea il manager, "la vera priorità è che abbiamo bisogno di investire in questi problemi sociali, altrimenti, non avremo un futuro". Parlando proprio di questi problemi, Messina si è scagliato contro i target che la Bce ha fissato per la riduzione, da parte delle banche europee, degli NPL. Target che sono stati, ha detto, "un errore, da un punto di vista sociale".