Messina (Intesa SanPaolo): "Marchionne protagonista del rilancio Fiat"

Alessandra Caparello 25 luglio 2018 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

“Sergio Marchionne è stato lo straordinario protagonista del rilancio della Fiat e della creazione di un grande gruppo internazionale come FCA”. Così Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa SanPaolo ricorda il manager deceduto oggi dopo una malattia a Zurigo.“Fin dalle fasi iniziali, le più delicate, della sua gestione ha potuto contare sul convinto e continuo sostegno della nostra Banca per mantenere il radicamento in Italia dell’eccellenza manifatturiera rappresentata dalla Fiat. La sua visione globale nell’affrontare le grandi sfide e la determinazione con cui ha guidato il Gruppo nell’espansione sui mercati internazionali rappresentano un’eredità di grande valore sulla quale John Elkann con tutta FCA – ai quali ci sentiamo profondamente vicini – potranno contare per continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi nel mercato globale.