Meridiana diventa AirItaly: guanto di sfida ad Alitalia

alessandro chiatto 19 febbraio 2018 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Diventare la principale compagnia aerea italiana. E' l'obiettivo di Meridiana, che cambia nome in Airitaly e lancia la sfida ad Alitalia. A dichiararlo, aggiungendo di voler diventare anche uno dei principali operatori a livello europeo, è lo stesso Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, presentando a Milano il piano industriale del gruppo italiano di cui la compagnia aerea del Qatar controlla il 49%. La maggioranza del 51 è nelle mani di Akfed, il fondo dell'Aga Khan.L'obiettivo di Airitaly è quello di quadruplicare il traffico passeggeri in cinque anni arrivando a 10 milioni di passeggeri con 50 aerei. "Il 20% dei profitti netti - ha dichiarato Baker - verrà distribuito tra i dipendenti che quindi non saranno più solo dipendenti ma partner".