Mercati tremano tra dazi Trump, parole Kuroda ed elezioni Italia. Ftse Mib sotto 22mila, Dax buca i 12mila

Titta Ferraro 2 marzo 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Si intensifica il fuoco delle vendite sui mercati all'indomani dell'annuncio di Donald Trump che intende implementare dazi su acciaio e alluminio. Dopo le chiusure deboli di Wall Street e Tokyo, in Europa soffrono tutti i principali indici con il Ftse Mib in calo di oltre il 2% ed è scivolato sotto quota 22 mila, male anche il Dax che ha rotto al ribasso quota 12 mila.A Milano ribasso del 5,5% per Fca, male anche Intesa (-2,2%) e Unicredit (-1,75%).La mossa di Trump potrebbe scatenare un'ondata di protezionismo e intaccare la crescita globale. Pesano anche le parole del governatore della Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, sulla possibile un'uscita dalla politica monetaria ultraccomodante se l'obiettivo di inflazione sarà raggiunto nell'anno fiscale 2019 (che terminerà a marzo 2020).Il mercato infine attende l'appuntamento di domenica 4 marzo, con le elezioni politiche italiane che potrebbero aggiungere ulteriore incertezza sui mercati.