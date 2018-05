Mercati: stop Quirinale su Savona e scelta Cottarelli segnali di credibilità verso Ue (analisti)

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

“La posizione del presidente della Repubblica su Savona e il mandato a Cottarelli rappresentano un segnale di rigore e credibilità verso l’Europa". Lo affermano oggi gli analisti di Equita Sim con Cottarelli che andrà a formare un governo di transizione con l'obiettivo di approvare la Legge di Bilancio e sterilizzare l`aumento dell’IVA.Guardando avanti, in vista delle nuove elezioni politiche, è alta l'incertezza su quale sarà la configurazione delle alleanze politiche. La Lega potrebbe ripresentarsi in coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia per puntare alla maggioranza dei seggi in parlamento oppure presentarsi in coalizione con il M5S. Quest'ultimo, argomenta Equita, sarebbe lo scenario che potrebbe creare la maggiore tensione sui mercati, ma anche poco probabile dal momento che i due partiti erano già in condizione di formare il governo.