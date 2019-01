Mercati: possibile ulteriore recupero del 4-6%, sentiment rimane 'fragilmente costruttivo' (analisti)

Titta Ferraro 21 gennaio 2019 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati dalla Cina, con crescita economica ai minimi da 28 anni, oggi i mercati si muovono con circospezione (-0,64% il Ftse Mib). I riflettori sono sempre rivolti oltremanica con Theresa May che presenterà il piano B al Parlamento britannico. "Rimangono aperti ancora diversi scenari, tra cui quello di un secondo referendum, mentre si allontana l'ipotesi di No Deal, come richiesto da più forze politiche", rimarca Vincenzo Longo, market strategist di IG che vede la riduzione della volatilità delle ultime settimane proseguire ancora, con gli indici che potrebbero avere di fronte un recupero del 4-6%, nonostante il sentiment appaia "fragilmente costruttivo". "Con gli investitori privi della bussola dei dati macro Usa per via dello shutdown, il focus rimane sulle trimestrali, che si intensificheranno nelle prossime sedute", conclude Longo.La settimana in Europa presenterà importanti dati macro (IFO e PMI),con l’attenzione incentrata anche sulla riunione BCE, la prima del 2019. " Draghi sarò messo alla dura prova di stemperare i timori del mercato riguardo un eccessivo rallentamento economico dell’Eurozona", rimarcano gli esperti di MPS Capital Services.