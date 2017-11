Mercati: obbligazionari ancora piuttosto cauti e guardinghi (analisti)

Daniela La Cava 3 novembre 2017 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

"Mercati obbligazionari ancora piuttosto cauti e guardinghi, in un contesto di tassi molto contenuti e spasmodica ricerca di rendimenti addizionali, di cui sta beneficiando soprattutto l’Italia, con lo spread arrivato intorno ai 140 punti base. La vicenda catalana continua a non essere percepita come un problema dagli operatori, malgrado ieri la notizia degli arresti del vicepresidente e di 7 ministri della regione". Lo scrivono gli esperti dell'ufficio studi di Mps Capital Services, indicando che "negli Stati Uniti la cautela è espressa soprattutto dalla continuazione del movimento di appiattimento che sta interessando l’intera curva".