Mercati: impatto limitato da elezioni italiane (analisti)

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

"All'indomani delle elezioni italiane, che non hanno visto un vincitore assoluto, i titoli governativi italiani hanno retto piuttosto bene, senza registrare movimenti eccessivi", scrivono gli strategist di Mps Capital Services, ricordando che "il tasso decennale è salito portandosi in area 2%". "Gli operatori - spiegano gli esperti - appaiono piuttosto tranquilli sul fatto che, stando alle dichiarazioni dei vari leader, non ci sarà una coalizione delle forze più populiste. Oltre alla situazione politica italiana, gli operatori continuano a guardare oltreoceano al tema dazi, su cui però sembrano emergere pressioni per non scatenare una guerra commerciale".