Mercati e crisi politica: accordo M5S-Lega eviterebbe scenario peggiore di 3-4 mesi di paralisi (analisti)

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Il riavvicinarsi di una soluzione alla crisi politica sta rasserenando anche oggi i mercati con Ftse Mib positivo e spread Btp-Bund in ulteriore contrazione. Gli investitori ritengono che anche un governo M5S-Lega ora diventa una soluzione positiva della crisi rispetto alla prospettiva di mesi di incertezza in vista del nuovo voto e con un governo tecnico senza fiducia."Non è che il governo sovranista sia improvvisamente diventato innocuo - sottolineano gli strategist di Intesa Sanpaolo - il problema è che lo scenario di 3-4 mesi di paralisi decisionale, seguito da un rafforzamento del fronte sovranista, fa più paura".La proposta di Di Maio, con lo spostamento di Paolo Savona a un altro ministero, passerà ora al vaglio della Lega con Matteo Salvini che oggi tornerà a Roma per trattare. Ieri il leader della Lega si era mostrato scettico su uno "spostamento di pedine" nella squadra di governo, aprendo però al dialogo.Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, la proposta maturata ieri tra Di Maio e Mattarella punta a spostare Savona agli Esteri e inserire invece Gierluigi Ciocca, vicedirettore generale di Bankitalia, all'Economia. Una figura in grado di rasserenare l'Europa e i mercati circa l'impostazione fiscale del nuovo governo.