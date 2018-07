Mercati: dati lavoro Usa dovrebbero mantenere percorso Fed orientato a 1 o 2 rialzi entro fine 2018

Titta Ferraro 2 luglio 2018 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana appena iniziata culminerà venerdì con i dati di giugno sul mercato del lavoro statunitense. Numeri che il mercato attende con attenzione per vedere eventuali indicazioni utili sul fronte politica monetaria della Federal Reserve. "Il rapporto sull'occupazione di giugno probabilmente manterrà il sentiero della Fed per il 2018, con uno o due aumenti dei tassi quest'anno", rimarca Richard Turnill, BlackRock’s Global Chief Investment Strategist. "La crescita media oraria dei salari negli Stati Uniti ha toccato il tasso di crescita annuale del 2,7% a maggio e gli economisti si aspettano un leggero rialzo a giugno, rafforzando le prospettive per un picco di inflazione", aggiunge Turnill. Per le non farm payrolls le stime di consenso indicano invece +198.000 posti di lavoro, in calo rispetto ai 223.000 di maggio ma ancora superiori al tasso medio degli ultimi 12 mesi.