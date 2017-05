Mercati: ancora positivi sui corporate bond brasiliani (analisti)

Alberto Bolis 30 maggio 2017 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Il Brasile, complice la nuova ondata di caos politico, è tornato sotto i riflettori del mercato. “Per quanto concerne le obbligazioni corporate che prediligiamo, gli spread si amplieranno in linea con l’andamento della curva dei titoli sovrani, tuttavia non ci aspettiamo cambiamenti fondamentali nelle società in portafoglio. La maggior parte di questi titoli è di imprese orientate alle esportazioni che secondo noi beneficeranno dell’indebolimento della valuta brasiliana", spiega Sailesh Lad, gestore della strategia AXA IM Emerging Markets Short Duration Bonds. Lad dichiara che la "nostra filosofia di investimento punta su titoli di credito solidi sulla base dei fondamentali nel lungo termine, senza lasciarsi trascinare dai fattori tecnici a breve termine o dalla volatilità del mercato. Non vediamo quindi la necessità di modificare l’esposizione in Brasile".