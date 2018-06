Mercati al giro di boa 2018: non solo dazi, Equita indica 4 motivi per rimanere cauti

Titta Ferraro 29 giugno 2018 - 17:44

MILANO (Finanza.com)

Va in archivio la prima metà dell'anno e gli investitori guardano già alle prospettive per i prossimi mesi. Equita Sim mantiene un approccio cauto e indica quattro fattori validi per mantenere un approccio prudente e mantenere una riserva di liquidità per approfittare di eventuali correzioni.Le politiche monetarie più restrittive da parte delle banche centrali, rimarca Equita, possono avere un impatto sulla volatilità, sui tassi d’interesse e conseguentemente sulle valutazioni dei titoli; in secondo luogo i continui annunci di misure protezionistiche del presidente Trump possono avere un impatto negativo sulla crescita globale; terzo, i persistenti segnali di accelerazione dell’inflazione Usa, che arrivano al momento non tanto dai dati macro, ma dalle aziende, segnalano la necessità di alzare i prezzi avendo subito un sensibile aumento dei costi. Infine, quanto accaduto ai BTP evidenzia l’elevato valore opzionale della liquidità, cioè la possibilità di comprare nel momento in cui sul mercato ci sono solo venditori.