Mercati: Trump solido nonostante le pressioni. Viaggio del ministro Tria in Cina (analisti)

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

"Sebbene il presidente Usa, Donald Trump, appaia sotto crescente pressione, il distacco tra Democratici e Repubblicani nei sondaggi per le elezioni di mid-term di novembre è ancora esiguo. Salvo improvvisi cambi di rotta, quindi, appare improbabile che i Democratici riescano a ottenere una solida maggioranza in uno dei due rami del Parlamento e ribaltare così la politica - anche commerciale - del presidente". Questo il commento di Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda, sulle attese per i mercati questa settimana. Rimanendo sempre negli States il dato più atteso della settimana sarà il deflatore del Pil di luglio, con quello “core” che potrebbe raggiungere il target Fed del 2%.Per quanto riguarda la zona euro "interessante per le eventuali indicazioni sulle prossime mosse della Bce (in primis il QE) il discorso di oggi del Capo Economista della Bce, Peter Praet, in occasione di un panel sulla politica monetaria", indica Biolzi.Venerdì Fitch si esprimerà sul rating italiano (attualmente BBB con outlook stabile).L’offerta netta di bond governativi in Eurozona nella settimana resterà intorno allo zero. Da oggi fino al primo settembre missione ufficiale in Cina del ministro delle Finanze Tria, accompagnato dal vice dg di Bankitalia, Fabio Panetta: incontreranno il ministro delle Finanze cinese Liu Kun e il governatore della People’s Bank of China, Yi Gang. A Shanghai, invece visiterà la Borsa e incontrerà le autorità locali e i rappresentanti della business community cinese e italiana. Venerdì saranno pubblicati gli indici Pmi cinesi: da monitorare se quelli manifatturieri continueranno a indebolirsi dopo due mesi consecutivi di calo o se si stabilizzeranno.