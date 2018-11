Melegatti sigla accordo di finanziamento con Unicredit: al via il rilancio del brand

Alessandra Caparello 29 novembre 2018 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Obiettivo rilanciare il brand Melegatti dopo la disastrosa caduta degli anni scorsi. Così Unicredit rende noto di aver siglato un accordo con l’azienda dolciaria di Verona per il sostegno finanziario e consulenziale del brand.A Radiocor Sebastiano Musso, Regional Manager Nord Est di UniCredit afferma: “'La valenza di questa operazione per UniCredit non è solo economica, ma ben più ampia. Supportando la nuova proprietà di Melegatti nell'azione di rilancio di questo storico marchio, fortemente legato al territorio veronese e di assoluto prestigio nel mondo della pasticceria italiana, UniCredit intende infatti confermare, concretamente, il proprio impegno a sostegno del Made in Italy e di tutte quelle iniziative imprenditoriali serie, di ampio respiro, che mirano a creare sviluppo diffuso e sostenibile” ha concluso.