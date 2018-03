Mef: ripartiti tra gli enti locali 900 milioni di euro per investimenti

Valeria Panigada 2 marzo 2018 - 14:13

Agli enti locali sono stati assegnati, con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 900 milioni di euro per investimenti. Con le risorse disponibili gli enti che hanno presentato domanda potranno realizzare investimenti destinati in gran parte ad interventi per l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori.