Mef: missione a Londra del Comitato Milano European Financial Hub

Titta Ferraro 1 marzo 2018 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Attrarre capitale finanziario e umano in Italia, rafforzando il dialogo diretto con i principali attori del mercato finanziario interessati a trasferirsi sulla piazza finanziaria di Milano anche a seguito della Brexit. E' l’obiettivo della missione del comitato "Milano European Financial Hub" che si è svolta a Londra il 26 e 27 febbraio e che prevedeva alcune iniziative nel capoluogo lombardo che si sono concluse oggi.Fabrizio Pagani e Arabella Caporello, coordinatori del Comitato e rispettivamente Capo della Segreteria tecnica del Ministro Padoan e City manager del Comune di Milano, insieme ad alti funzionari del Ministero, della Consob e dell'Agenzia delle Entrate, hanno incontrato dirigenti pubblici inglesi, think tank, investitori, banche internazionali ed operatori del settore finanziario, in particolare fondi di private equity, asset managers e investitori fintech. Dai colloqui è emerso un concreto interesse nei confronti dell’Italia, che oggi viene considerata un Paese attrattivo, con interessanti opportunità di sviluppo."Attraverso un dialogo costante negli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con gli investitori ma soprattutto – ha sottolineato Fabrizio Pagani – fiducia nei confronti del Paese, fino a vedere completamente mutato l'atteggiamento diffidente riscontrato nelle prime missioni all'estero. La grande attenzione riservata a Milano lo dimostra. Le decisioni di diversi operatori di ricollocare attività e personale nel capoluogo lombardo infatti sono la testimonianza della confidenza nella ripresa che i dati stanno registrando negli ultimi mesi. Le missioni come questa, alimentate da un'apertura e un approccio diretto da parte delle istituzioni, dimostrano inoltre la capacità del Paese di fare squadra e di sfruttare le occasioni di investimento per l'Italia".Agli incontri di Londra ha fatto poi seguito una riunione a porte chiuse con consulenti e professionisti a Milano nella giornata di mercoledì 28, intermediari fondamentali nella comunicazione delle misure adottate dal Governo e dal Comune negli ultimi anni.