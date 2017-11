Mef: entrate tributarie salgono a 316,3 miliardi nei primi nove mesi dell’anno

Daniela La Cava 6 novembre 2017 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha comunicato che nei primi nove mesi dell'anno le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, sono salite dello 0,9% a quota 316,3 miliardi di euro.Nel mese di settembre il gettito delle entrate tributarie ha, invece, mostrato un calo di 1.077 milioni di euro. "Esso è determinato - spiega il Mef - dal minor gettito dell’Irpef versata in autoliquidazione (-551 milioni di euro) per lo slittamento del temine di pagamento al mese di ottobre e dal minor gettito dell’Iva sugli scambi interni (-224 milioni) dovuto all’ampliamento della platea dei soggetti interessati allo split payment". Dal Tesoro ricordano che i soggetti interessati dallo split payment, nella fase di prima applicazione, devono accantonare le somme dovute all’erario, a titolo di imposta sul valore aggiunto per le operazioni di acquisto di beni e servizi, e versarle alle scadenze del 16 novembre e del 18 dicembre prossimi.