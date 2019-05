Mef: crescono le partite Iva, nei primi tre mesi dell'anno oltre 190mila nuove aperture

Alessandra Caparello 10 maggio 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Oltre 190mila le nuove partite Iva aperte nei primi tre mesi del 2019, per l’esattezza 196.060, in aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Così il Mef nel consueto “Osservatorio sulle partite IVA” relativo al primo trimestre 2019.Il 77% delle nuove aperture di partita Iva è stato aperto da persone fisiche, il 18,5% da società di capitali, il 3,5% da società di persone. Rispetto al primo trimestre del 2018, vi è stato un notevole aumento di avviamenti per le persone fisiche (+14%), dovuto alle crescenti adesioni al regime forfetario, mentre le forme societarie presentano significativi cali: -17,2% per le società di persone e -8,5% per le società di capitali.A livello territoriale, il 45% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22% al Centro e quasi il 33% al Sud e Isole, mentre in base alla classificazione per settore produttivo, le attività professionali risultano il settore con il maggior numero di aperture di partite Iva (20,2% del totale), seguito dal commercio con il 17,8% e dalle costruzioni (9,1%). Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità (maschi al 62,1%). Il 45,7% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 32,2% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.