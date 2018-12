Mediobanca: via libera a patto light al 20% del capitale

Titta Ferraro 6 dicembre 2018 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

E' arrivato l'accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca. I grandi soci di piazzetta Cuccia, che raggruppano il 19,82% del capitale Mediobanca, si sono accordati all’unanimità di dare seguito al precedente patto in scadenza il 31 dicembre 2018 sottoscrivendo un nuovo accordo, unicamente di consultazione, che non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate.La raccolta delle sottoscrizioni verrà avviata nei prossimi giorni (previo espletamento delle procedure interne deliberative da parte di ciascuno dei Partecipanti), per concludersi entro il 31 dicembre 2018. Il nuovo patto avrà efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2019.