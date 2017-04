Mediobanca splende a Piazza Affari: snobbato giudizio Fitch, titolo in rialzo su dato inflazione

Alessio Trappolini 28 aprile 2017 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca gira forte a Piazza Affari dove al momento sta facendo segnare la miglior performance del principale listino milanese. Apparentemente il titolo con la performance odierna ha snobbato il giudizio arrivato ieri da Fitch che ha ridotto il rating IDRs di Mediobanca (più altri 4 istituti tricolore) a BBB da BBB+ “per allinearlo a quello sovrano dell'Italia”.



Ad addolcire la pillola amara di Fitch era intervenuto già questa mattina un report di JP Morgan, dove la banca d’affari ha rivisto al rialzo la raccomandazione a “overweight” da “equal-weight” e il prezzo obiettivo a 10 da 8,3 euro.



La spinta definitiva è arrivata poi dal dato sull’inflazione di aprile. Il +1,9% stimato per la crescita dei prezzi nel mese che va concludendosi si è fissato al di sopra dell’asticella messa dagli analisti al +1,8% e quella del dato di marzo a 1,5 per cento.

“Questa notizia ha portato ad un miglioramento delle performance borsistica di tutto il settore europeo – ha dichiarato un trader interpellato dalla nostra redazione – perché un’inflazione più alta si traduce in una prospettiva di rendimenti più alti e dunque aspettative di maggior profitti per gli istituti”.



In questo quadro Mediobanca guadagna il +3,88% a Piazza Affari, con il prezzo del titolo salito a 8,825 euro.