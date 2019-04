Mediobanca rileva 66% boutique corporate finance francese MMA

Daniela La Cava 11 aprile 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Mediobancae Messier Maris & Associés (MMA) hanno raggiunto un accordo di partnership strategica di lungo periodo sulla base del quale la banca italiana ha acquisito una partecipazione del 66% in MMA. Fondata alla fine del 2010 da Jean-Marie Messier e Erik Maris, Messier Maris & Associés rappresenta oggi una delle tre principali boutique di corporate finance francesi, con un’ampia e fidelizzata base clienti anche a livello internazionale.I partner fondatori di MMA, Jean-Marie Messier e Erik Maris continueranno a guidare la società, impegnati a promuovere lo sviluppo futuro di MMA e, più in generale, delle attività CIB di Mediobanca. "Saranno supportati dal proprio team e, in particolare, da Christel Delaval, Benjamin Fremaux e Driss Mernissi, partner e azionisti, e da Jean-François Cizain, responsabile del debt restructuring", si legge in una nota.La transazione, pagata interamente in azioni di Mediobanca, permette alla divisione CIB del gruppo italiano di incrementare di circa il 30% l’ammontare delle commissioni derivanti da prodotti di Investment Banking a basso assorbimento di capitale, consente anche di aumentare dell’8% le commissioni di Gruppo e non ha un impatto materiale sul capitale del Gruppo Mediobanca. "Il controvalore è pagato con azioni Mediobanca, a valere su parte del piano di buyback attualmente in corso (che può continuare fino a un massimo del 3% del capitale di Mediobanca) è accrescitiva dell’Eps del 2%", spiega la banca di piazzetta Cuccia.