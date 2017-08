Mediobanca: ricavi salgono del 7% nell'esercizio 2016/17, i più alti di sempre

Daniela La Cava 4 agosto 2017 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Conti in crescita, con i ricavi più alti di sempre, e un aumento del dividendo per Mediobanca che ha annunciato questa mattina i risultati per esercizio 2016/17. Il gruppo di piazzetta Cuccia ha chiuso l'esercizio con un utile netto in crescita del 24% a 750 milioni di euro rispetto ai 605 milioni di un anno prima, mentre l'utile operativo ha evidenziato un rialzo del 16%, passando da 736 a 855 milioni di euro, cui concorrono, spiega la società in una nota, “la positiva dinamica dei ricavi e la continua riduzione del costo del rischio in tutte le linee di business”. I ricavi, i migliori di sempre, sono saliti del 7% a 2,2 miliardi di euro, con tutte le componenti in crescita. In particolare, il margine di interesse è salito del 7% e le commissioni del 16% per il maggior apporto del Wealth Management (+51%). Il dividendo proposto per l’esercizio è invece di 0,37 euro per azione, in progresso del 37% (con pay-out in aumento dal 38% al 43%).