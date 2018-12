Mediobanca metterebbe a disposizione 2 miliardi per nuove acquisizioni (La Stampa)

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca metterebbe a disposizione 2 miliardi di euro per fare nuove acquisizioni. Lo ha detto l'amministratore delegato Alberto Nagel in una intervista rilasciata a La Stampa, anticipando quelli che saranno i punti cardine del nuovo piano industriale che sarà presentato a fine 2019. “Nel 2019 faremo leva sulle nostre peculiarità per crescere ancora di più, aumentare le quote di mercato in ogni segmento anche con nuove acquisizioni per cui abbiamo a disposizione 2 miliardi di euro”, ha detto Nagel. Le acquisizioni potrebbero riguardare la gestione dei patrimoni, ma anche il settore della consulenza e del credito al consumo.