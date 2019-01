Mediobanca inserita nel Bloomberg Gender-Equality Index 2019 tra le aziende a favore delle donne

Alessandra Caparello 16 gennaio 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca tra le 230 aziende presenti all’interno del 2019 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), l’iniziativa che seleziona le aziende che si sono distinte per l’approccio trasparente dimostrato nella reportistica sulle tematiche di genere e nell’adozione di un sempre maggiore approccio pariterico verso le donne.L’indice di Bloomberg offre alle aziende pubbliche l'opportunità di divulgare informazioni su come esse stesse promuovono l'uguaglianza di genere in quattro aree distinte: statistiche aziendali, politiche, attività di engagement e prodotti e servizi. Le società partecipanti che ottengono un punteggio superiore a una soglia stabilita a livello globale, sulla base del dettaglio delle informazioni fornite e del raggiungimento di statistiche e politiche ritenute best-in-class, sono incluse nel GEI. La domanda di prodotti e servizi che utilizzano i dati ESG ha visto un aumento significativo negli ultimi anni, poiché un numero crescente di investitori sta cercando di integrare aspetti ambientali, sociali e di governance nelle proprie decisioni di investimento. Tuttavia, attualmente solo il 10% delle aziende eligibili da questo punto di vista sta divulgando le proprie politiche e pratiche relative alle tematiche di genere all’interno del posto di lavoro.“In Mediobanca facciamo della diversità un valore. Per questo continueremo a lavorare con l’obiettivo di incrementare l’incidenza femminile in tutte le aree di business. Complessivamente siamo in linea con le statistiche del settore bancario, tuttavia vogliamo lavorare per supportare la crescita della popolazione femminile anche attraverso programmi di formazione adeguati ", afferma Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca. “Inseriremo tutte le tematiche relative all’occupazione al femminile all’interno della nostra Dichiarazione Non Finanziaria annuale. Alla luce di questa premessa, è per noi fondamentale attivare un’attività accurata di monitoraggio della presenza femminile, con l’obiettivo di migliorare al nostro interno gli indicatori sulle disparità di genere” conclude Nagel“Ci congratuliamo con Mediobanca e con le altre 229 aziende monitorate dall'indice per la loro attività volta a misurare l'uguaglianza di genere attraverso il quadro GEI Bloomberg", ha affermato Peter T. Grauer, presidente di Bloomberg e presidente fondatore del U.S. 30% Club. "L'inclusione di Mediobanca all’interno del GEI rappresenta un segnale importante per i suoi dipendenti, investitori e per i competitor del settore nell’ottica di un progressivo impegno nella promozione di un posto di lavoro veramente inclusivo”.