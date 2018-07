Mediobanca: in calo Npl per le due maggiori banche italiane

Alessandra Caparello 19 luglio 2018 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Calano gli Npl per le due maggiori banche italiane, Unicredit e Intesa SanPaolo. A dirlo lo studio annuale di Mediobanca secondo cui nel 2017 si registra il calo dei (Non performing loans, che tuttavia rappresentano ancora il 5,2% dei crediti v.clienti, oltre tre volte la media europea (1,6%).Ma – dice Mediobanca - il peso dei crediti deteriorati continua a ridursi, visto che era pari all’8,3% nel 2015 e al 6,4% nel 2016. Inoltre si registra il modesto peso delle attività di livello 3, pari al 12,4% del patrimonio netto tangibile (32,5% per la Germania) e l’elevata esposizione a titoli sovrani, che rappresentano il 14,6% del totale attivo (9,5% la media europea) fino all recupero della redditività con il Roe al 9% contro il 5,7% della media europea.