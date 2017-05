Mediobanca corre dopo i conti, Citi alza prezzo obiettivo a 10 euro

Titta Ferraro 11 maggio 2017 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Scatto in avvio di giornata per Mediobanca che segna un balzo del 3,47% a quota 9,39 euro. Il titolo dell'istituto di piazzetta Cuccia beneficia della sponda dei conti rilasciati ieri sera. Risultati che hanno convinto gli analisti di Citigroup che questa mattina hanno aggiornato il prezzo obiettivo su Mediobanca portandolo da 9,5 a 10 euro con rating buy confermato.

Il Gruppo Mediobanca ha chiuso i nove mesi con un aumento a due cifre dell’utile netto (+39% a 614 milioni) e del risultato operativo (+23% a 686 milioni). Per l’ultima riga del conto economico gli analisti avevano stimato 560 milioni.