Mediobanca: Mustier risponde con 'no comment' a possibile uscita UniCredit da patto sindacato

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

"Non commentiamo mai rumor e speculazioni, per cui non diremo nulla. E' la policy della banca". Così l'amministratore delegato di UniCredit, Jean Pierre Mustier, nel corso di un briefing telefonico con le agenzie di stampa organizzato per commentare i risultati di bilancio del primo semestre della banca italiana.Mustier ha risposto a chi gli chiedeva di commentare sulla possibile uscita a settembre di UniCredit dal patto di sindacato di Mediobanca.