Mediobanca: MBCredit Solutions compra da UniCredit Leasing portafoglio Npl di 250 milioni

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

MBCredit Solutions ha annunciato ieri sera di avere raggiunto un accordo con UniCredit Leasing per l’acquisizione di un portafoglio di crediti non performanti del valore nominale di circa 250 milioni di euro. Il portafoglio, composto da crediti chirografari, è composto da circa 4.500 posizioni derivate da contratti di leasing.Con questa operazione, spiega la società in una nota, il portafoglio di crediti di MBCredit Solutions sale a 568.000 posizioni per un controvalore nominale di 4,2 miliardi di euro, cui si sommano 1,5 miliardi di crediti in gestione. MBCredit Solutions chiude così un 2017 che ha visto aumentare i volumi dei crediti di proprietà del +119% grazie a 9 operazioni di acquisto in ambito bancario