Mediobanca: MBCredit Solutions acquista 204 mln€ di crediti in sofferenza a UniCredit

21 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

MBCredit Solutions ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere rilevato da UniCredit un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario a clientela del segmento consumer per un valore nominale di circa 124 milioni di euro. Le due società hanno inoltre raggiunto un accordo per la cessione per un importo di circa ulteriori 80 milioni di crediti in sofferenza della stessa tipologia che si genereranno a partire dal secondo trimestre 2018 fino alla fine dell’anno, per un valore nominale complessivo dell’operazione di circa 204 milioni.Il portafoglio, si legge in un comunicato, è composto da circa 16mila posizioni in sofferenza relative a contratti di Credito al Consumo, Carte di Credito e Conti Correnti sottoscritti da UniCredit. A fronte delle operazioni finalizzate, il controvalore nominale del portafoglio di crediti non performing di proprietà di MBCredit Solutions ammonta a circa 4,4 miliardi.