Mediaset vola a +7% sotto spinta voci fusione con Tim

Titta Ferraro 8 marzo 2018 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Strappo al rialzo a Piazza Affari per Mediaset che sale di oltre 7 punti percentuali a 3,27 euro. Sul mercato si rincorrono le voci di un futuro scenario che vedrebbe tornare in auge l'ipotesi di fusione tra Mediaset e Tim. A riaccendere tale prospettiva sono gli ultimi sviluppi con il fondo Elliott pronto a far battaglia su Telecom Italia spingendo Vivendi a un cambio di strategia.I francesi sono anche secondo azionista di Mediaset con cui è in atto un contenzioso giudiziario legato al mancato acquisto di Premium da parte di Vivendi.