Mediaset vince la scommessa Mondiali, raccolta pubblicitaria tra 80 e 100 mln

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Acquisti in Borsa sul titolo Mediaset che segna un progresso dello 0,59% a 2,892 euro dopo aver toccato un picco in avvio a 2,944 euro. A dare a slancio al titolo del gruppo media sono le indicazioni emerse dall’assemblea di ieri. L’ottimo andamento degli ascolti legati ai Mondiali di calcio permetterà al gruppo di portare a casa una raccolta pubblicitaria legata all’evento stimata in 80 mln di raccolta pubblicitaria, che potrebbero arrivare fino a 100 milioni, ben oltre i 70 milioni di costo per aggiudicarsi l’esclusiva. Secondo Equita Sim il primo semestre dell’anno vedrà per Mediaset un segno più della raccolta tra +1% e +1,5% dopo il -0,8% del primo trimestre.