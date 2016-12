Mediaset: titolo maglia rosa sul Ftse Mib, si guarda ancora a prossime mosse Vivendi

Alberto Bolis 27 dicembre 2016 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Mediaset indossa la maglia rosa sul paniere principale di Piazza Affari, dove mostra un balzo di circa 5,5 punti percentuali a 4,234 euro, con gli investitori ancora proiettati sulle mosse di Vivendi, che ha raggiunto il 28,8% del capitale del gruppo televisivo. La scalata del colosso francese si è fermata ad un passo dalla soglia oltre la quale scatterebbe l'obbligo di Opa. Il Ceo di Vivendi non ha commentato la possibilità del lancio di un'Opa, mentre ha fatto sapere di essere disponibile a trattare con il Biscione per trovare un accordo. Il Sole 24 Ore ha scritto che Mediaset ha confermato la presentazione del nuovo piano industriale, in programma a Londra a metà gennaio.