Mediaset: titolo frena dopo rally, sembra proseguire scontro con Vivendi

Alberto Bolis 12 gennaio 2017 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Mediaset viaggia in deciso ribasso a Piazza Affari, dove mostra una flessione di circa 3,5 punti percentuali a 4,21 euro, ripiegando dopo il rally di ieri che era stato favorito dai rumors di una possibile offerta da parte di Bollorè di uno scambio azionario a Fininvest per risolvere la disputa. Secondo la stampa nazionale i tempi per una pace tra la famiglia Berlusconi e Vivendi non sarebbero ancora maturi.



"Lo scontro fra Fininvest e Vivendi per il controllo di Mediaset sembra proseguire ed un eventuale offerta di OPS da parte di Vivendi causerebbe un problema antitrust sul controllo di Telecom Italia e Mediaset. Vivendi potrebbe cedere la propria quota di Telecom Italia ad Orange, come si ipotizzava qualche settimana fa, o valutare se possa aver senso ridurre le quote di mercato di Telecom Italia o di Mediaset", spiegano gli analisti di Equita nel report odierno.