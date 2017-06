Mediaset, titolo ancora in panne a Piazza Affari: per Credit Suisse è Neutral e vale 3,40 euro

Alessio Trappolini 6 giugno 2017 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Ancora in panne il titolo Mediaset a Piazza Affari, dove mostra una flessione dell’1,56% a 3,40 euro. Secondo gli analisti è l’effetto che il mercato sta pian piano valutando come sempre meno probabile il take over ostile da parte di Vivendi.



Intanto Credit Suisse ha avviato la copertura sul titolo con un rating Neutral ed un target price a 3,40 euro. “Gli attuali prezzi di Borsa riflettono abbastanza fedelmente il valore dell’azienda”, spiegano gli analisti nel report diffuso questa mattina, “tuttavia rimangono da chiarire alcune situazioni di stallo, in primo luogo le controversie legali con Vivendi”.