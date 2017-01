Mediaset: soci italiani pronti a fare quadrato, il titolo sale a Piazza Affari

Alessio Trappolini 2 gennaio 2017 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari vento di rialzi anche per Mediaset, che nel primo pomeriggio viaggia in rialzo dell’1,12% a 4,156 euro sfruttando i rumor che vedono la cordata dei soci italiani del gruppo fare quadrato contro l’avanzata francese.



Secondo quanto ventilato dalla stampa nazionale questa mattina, un gruppo di azionisti italiani, circa il 15-20% del capitale, sarebbero disposti a sostenere le posizioni di Finivest, in risposta alla scalata definita “ostile” del finanziare francese Vincent Bollorè alla guida di Vivendi.