Mediaset: modesto il risultato della raccolta deleghe Fininvest per blindare Cda

michele fanigliulo 15 gennaio 2018 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

La raccolta deleghe avviata da Fininvest per blindare il Cda Mediaset ha registrato un’adesione pari allo 0,28% del capitale. Hanno aderito infatti 371 piccoli soci.Questo è quanto rilevato da Reuters che cita il verbale dell’assemblea svoltasi a Cologno Monzese, nella sede della società. Un risultato modesto visto che il flottante reale è circa del 20 per cento.L‘obiettivo della raccolta deleghe, affidata al proxy adviser Georgeson alcune settimane prima dell‘assemblea, era quello di creare una maggioranza sufficiente a fare passare la proposta di modifiche statutarie finalizzate a garantire che le decisioni in Cda siano prese senza il pericolo di bracci di ferro, limitando di fatto la presenza dei francesi di Vivendi.Una proposta che ha trovato l’avversità di alcuni fondi d’investimento e proxy adviser come Glass Lewis e Iss, perché ritenuta non nell‘interesse degli azionisti.Il titolo oggi è in pari a 3,27 euro.