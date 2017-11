Mediaset in rosso a Piazza Affari. Focus su possibile accordo con Vivendi

Daniela La Cava 6 novembre 2017 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Seduta tinta di rosso per Mediaset a Piazza Affari, dove il titolo del gruppo del Biscione cede oltre l'1 per cento. Secondo quanto riportato dalla stampa, il fatto che fra "Tim e il governo si sia avviata una fase di dialogo può agevolare il percorso per arrivare ad una intesa fra Mediaset e Vivendi. Una prima bozza condivisa a livello di avvocati nella quale i francesi avrebbero pronto un risarcimento di 400 milioni di euro. La posizione ufficiale di Mediaset rimarrebbe quella di non aver ricevuto alcuna offerta ufficiale".Gli analisti di Equita, che confermano la raccomandazione "hold" su Mediaset e il target price di 3,4 euro, sostengono che "l'avvio di una negoziazione fra i due gruppi sarebbe da giudicare positivamente, perché Mediaset forte del contratto non rispettato potrebbe ottenere un risarcimento danni. Inoltre andrebbero valutati quali altri accordi potrebbero essere presi con la JV TIM-Canal Plus in termini di fornitura di servizi". Dall’altro lato, sostengono gli esperti della sim milanese, saranno importanti gli accordi sul 19% di Mediaset controllato da Vivendi e quale sarà il futuro di Premium".