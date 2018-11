Mediaset in profondo rosso in Borsa, ai minimi da dicembre 2016

Alessandra Caparello 14 novembre 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

In rosso a Piazza Affari il titolo Mediaset che all'indomani della trimestrale arriva a cedere a fine mattinata l'8% a 2,44 euro, ai minimi dal dicembre del 2016, quando ci fu il tentativo di scalata da parte dei francesi di Vivendi.Al momento il titolo viaggia in calo del 7,7%. A pesare anche il giudizio degli analisti come quelli di Equita che hanno deciso di abbassare il target price a 3,2 euro (-4%), confermando il ratind hold.