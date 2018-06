Mediaset e ipotesi M&A, P.S. Berlusconi: 'Noi saremmo locomotiva, progetto senza Vivendi'

Laura Naka Antonelli 27 giugno 2018 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

"Siamo molto interessati alla creazione di un qualcosa di europeo, un qualcosa dove Mediaset, se ci fosse, sarebbe il motore, la locomotiva trainante". Così il numero uno di Mediaset, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, ha commentato l'ipotesi di creazione di un broadcaster paneuropeo.Detto questo "non possiamo parlare di colloqui, nemmeno di nessun tipo di trattativa"."Stiamo valutando - ha continuato - tutte le possibilità e i progetti, saremmo noi quelli che, nel caso, vanno a creare il progetto ma è tutto da vedere, tutto in divenire".In ogni caso, un progetto del genere di M&A non vedrebbe coinvolta Vivendi:"Oggi i nostri ragionamenti non li vedono coinvolti a livello industriale, sarebbero eventualmente coinvolti in quanto soci. Non li vediamo più come un partner".