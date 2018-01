Mediaset: dimissioni consigliere Cannatelli

Daniela La Cava 26 gennaio 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Mediaset ha annunciato che Pasquale Cannatelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere non esecutivo del consiglio di amministrazione, per impegni personali. In una breve nota il gruppo di Cologno Monzese ha precisato che alla data delle dimissioni il consigliere ha dichiarato di detenere 116.500 azioni Mediaset.