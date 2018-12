Mediaset deraglia dopo bocciatura da JP Morgan, rating tagliato a underweight

Titta Ferraro 10 dicembre 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Forti vendite in avvio sul titolo Mediaset che cede il 4% circa a quota 2,495 euro. A far deragliare il titolo è la decisione di JP Morgan di abbassare il giudizio sul titolo a underweight dal precedente neutral. Rivisto al ribasso anche il prezzo obiettivo, tagliato di oltre un terzo a 2 euro rispetto ai 3,1 euro indicati in precedenza dalla banca statunitense.