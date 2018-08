Mediaset deraglia a -5%, Morgan Stanley vede nero per controllata spagnola

Titta Ferraro 14 agosto 2018 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Martedì da dimenticare in Borsa per Mediaset che dopo una breve sospensione al ribasso cede oltre il 5% a quota 2,627 euro. A spingere le vendite sul titolo sono le indicazioni arrivate da Morgan Stanley che ha tagliato il prezzo obiettivo sulla controllata spagnola Mediaset Espana a 5,30 dai 6,30 euro precedentemente indicati con rating underweight confermato. In particolare il broker Usa ritiene che i ricavi pubblicitari in Spagna saranno in lieve calo nel 2018 con una seconda parte dell'anno debole.