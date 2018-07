Mediaset ancora in evidenza in Borsa, sponda da dichiarazioni sul fronte pubblicitario

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Mediaset si conferma sul finire della giornata uno dei migliori titoli del Ftse Mib, mostrando un rialzo di oltre il 2,5% in scia alle dichiarazioni dell'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi sul fronte pubblicitario. Ieri, parlando da Montecarlo, in occasione della presentazione dei palinsesti, Berlusconi ha detto di non escludere un ritorno ai dividendi a valere sui conti del 2018, rendendo noto che la raccolta pubblicitaria relativa al primo semestre dell'anno è salita del 2%."L'azienda ha mandato dei messaggi molto chiari (e positivi)", commentano gli analisti di Mediobanca Securities che confermano la raccomandazione "outperform" sul gruppo del Biscione, con target price di 4,1 euro.