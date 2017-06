Mediaset: al via jv con ProSiebenSat.1 per campagne pubblicitarie europee

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Mediaset (Italia e Spagna), ProSiebenSat.1 (Germania) e il gruppo TF1 (Francia) lanciano "Ebx", European Broadcaster Exchange, una joint venture per rispondere alla crescente richiesta di brand-safety e di campagne video pan-europee di alta qualità e su larga scala. Lo annuncia il gruppo di Cologno Monzese in un comunicato nel quale precisa che la nuova società avrà sede a Londra, base delle maggiori agenzie media specializzate nella pianificazione di campagne pan-europee. L'accordo sarà soggetto all'approvazione delle Autorità garanti della concorrenza europee. Dopodiché verrà formato il sales team e sarà attivata la piattaforma congiunta per la videopubblicità digitale.



Per la prima volta, continua Mediaset, alcuni dei principali gruppi televisivi europei hanno siglato un'alleanza per guidare lo sviluppo della pubblicità televisiva che convergerà sempre di più nel mondo digitale. L'attività di "Ebx" riguarderà principalmente campagne video programmatic che comportano la gestione automatizzata e su database di vendite e acquisti di pubblicità digitale.

L'alleanza strategica tra broadcaster come Mediaset Italia, Mediaset España, ProSiebenSat.1 e TF1 permetterà di raggiungere oltre 250 milioni di persone.