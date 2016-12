Mediaset accelera al rialzo: saldo 2016 rimane positivo

Marco Berton 30 dicembre 2016 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Tra i pochi titoli che si muovono nell'ultima seduta dell'anno segnaliamo Mediaset che negli ultimi minuti ha accelerato violentemente al rialzo e segna al momento un progresso pari all'1,72% in area 4,14 euro. L'azione che nell'anno si è mossa tra un minimo a 2,20 euro ed un massimo a 4,806 euro registra in questi minuti un saldo prossimo al +7,7% da inizio anno, avviando ad archviare un 2016 comunque positivo in attesa di conoscere l'esito della vicenda con Vivendi