Mediaset: Vivendi rinuncia al diritto di voto sul 19% del capitale, titolo sale in Borsa

Alessio Trappolini 7 agosto 2017 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Scambi positivi su Mediaset, quando si è giunti a circa metà seduta. Questa settimana si compiranno passi decisivi per quanto riguarda la vicenda Vivendi, in quanto il gruppo francese Vincent Bollorè dovrà sciogliere i nodi relativi alle soluzioni adottate per ottemperare alle richieste dell’Agcom cica la partecipazione nel Biscione.Secondo le ultime indiscrezioni di stampa, Vivendi avrebbe accettato di venire incontro alle richieste di Agcom trasferendo le azioni Mediaset (quelle eccedenti la soglia del 10%, ossia circa il 19% del capitale) in un blind trust, rinunciando di fatto all’esercizio del diritto di voto relativo a queste azioni in tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie.In questo quadro oggi Mediaset sale a Piazza Affari di circa un punto percentuale a 3,444 euro.