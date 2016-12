Mediaset: Tar Lazio annulla multa dell'Antitrust sui diritti Tv di serie A

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Il Tar del Lazio ha annullato oggi la multa da 51 milioni di euro che l'Antitrust aveva imposto a Mediaset nell'aprile scorso per un presunto "accordo restrittivo" sui diritti televisivi di Serie A per le stagioni 2015-2018. Il Tar ha accolto così il ricorso della società di Cologno Monzese. Secondo il Tar, la soluzione orientata all'attribuzione dei due pacchetti principali ad uno solo dei due operatori (Sky, dominante sul mercato della pay tv), come sponsorizzata a posteriori dall'Agcom, "non sembrava certo idonea a consentire una svolta pro-concorrenziale".