Mediaset: Jv Tim-Canal+ da rifare. Per Mediaset scadenza al 27 febbraio

15 gennaio 2018 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Come riportato dal Sole 24ore, sarebbe tutto da rifare la joint venture Tim-Canal plus.Probabile dunque, secondo quanto riportato dalla stampa, che Telecom possa costituire con Canal+ una joint venture tramite la procedura per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.In questo modo Telecom avrebbe la maggioranza del capitale, ovvero il 60% del capitale, mentre il 40% sarebbe diviso in parti uguali tra Mediaset e Vivendi. L’articolo parla di una durata triennale della joint venture. La quota del Biscione sarebbe assistita da un’opzione put&call verso Vivendi, che consentirebbe a Mediaset di uscire dalla JV a un prezzo più alto.La dead line sulle trattative sarebbe fissata per il 27 febbraio, data in cui è prevista l'udienza davanti al Tribunale di Milano. Se le parti non dovessero raggiungere un accordo, Mediaset manderebbe avanti la causa.