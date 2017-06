Mediaset: Fininvest potrebbe sfruttare trucco tecnico per rafforzare il controllo, il mercato ci crede

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Fininvest potrebbe sfruttare un trucco tecnico per rafforzare il controllo su Mediaset e difendersi dalle ambizioni di Vivendi, senza far scattare l'obbligo di un'Offerta Pubblica di Offerta. Secondo il Sole 24 Ore, il Biscione potrebbe acquistare fino al 10% del capitale proprio e aumentare la sua quota di diritto di voto al 43,9% (dall'attuale 41,1%). A condizione però che nella prossima assemblea del 28 giugno sia presente almeno il 10% del flottante e che almeno il 50% voti a favore del buy-back. Un ulteriore acquisto del 3,53% avverrebbe poi a dicembre e un altro 1,3% ad aprile, così che in 11 mesi Fininvest superi il 49% del diritto di voto. Il meccanismo sembra convincere il mercato. Questa mattina il titolo mediaset sale di oltre 1 punto percentuale, scambiando a 3,47 euro. Intanto sale l'attesa per la strategia di Vivendi. Oggi il gruppo francese dovrà rispondere all'Agcom indicando come intende sciogliere il nodo della doppia partecipazione in Mediaset e in Telecom Italia.