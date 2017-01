Mediaset: Confalonieri, accordo con Vivendi? Non so, vediamo

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 19:58

MILANO (Finanza.com)

"Non lo so, vediamo". Così il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, ha risposto alla domanda su un possibile accordo con Vivendi. “E anche se lo sapessi non ve lo direi", ha proseguito il manager. Da escludere invece l’ipotesi, definita "post verità”, rilanciata dalla stampa di una holding dove far confluire le quote di Fininvest e di Vivendi (con la partecipazione in Telecom Italia).